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06:25, 29 сентября 2023Мир

Во Франции призвали к отставке Зеленского из-за чествования нациста

Филиппо призвал к отставке Зеленского из-за скандала с чествованием эсэсовца

Фото: Blair Gable / Reuters

Владимир Зеленский должен уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады. Об этом в соцсети X заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, он и премьер министр Канады Джастин Трюдо должны покинуть свои посты из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка случил в дивизии СС «Галичина».

Главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь обратил внимание, что от Зеленского так и не потребовали прокомментировать произошедшее. «В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады?», — удивился он.

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    Марина Совина
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