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12:20, 13 октября 2023Россия

Путин назвал СВО попыткой прекратить войну на Украине

Путин назвал СВО попыткой прекратить идущую с 2014 года войну на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию (СВО) попыткой прекратить войну на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ. Его цитирует ТАСС.

Глава государства напомнил участникам мероприятия, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот.

«Боевые действия на юго-востоке Украины — вот с этого все началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — резюмировал он.

Путин также заявил лидерам стран СНГ, что готов поделиться ситуацией с ходом спецоперации на Украине в формате тет-а-тет.

Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.

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    Евгения Куликова
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