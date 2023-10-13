Путин назвал СВО попыткой прекратить войну на Украине

Путин назвал СВО попыткой прекратить идущую с 2014 года войну на Украине

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию (СВО) попыткой прекратить войну на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ. Его цитирует ТАСС.

Глава государства напомнил участникам мероприятия, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот.

«Боевые действия на юго-востоке Украины — вот с этого все началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — резюмировал он.

Путин также заявил лидерам стран СНГ, что готов поделиться ситуацией с ходом спецоперации на Украине в формате тет-а-тет.

Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.