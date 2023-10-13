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12:27, 13 октября 2023Россия

Путин заявил о готовности обсудить СВО с лидерами СНГ с глазу на глаз

Путин сообщил лидерам СНГ о готовности обсудить ход СВО с глазу на глаз

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил лидерам стран СНГ, что готов обсудить ход специальной военной операции (СВО) с глазу на глаз. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что украинский кризис начался в 2014 году, а также напомнил, что тогда был организован государственный переворот и развязаны боевые действия на юго-востоке Украины. Помимо того, президент назвал СВО не началом войны, а попыткой ее прекратить.

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«Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении», — добавил Путин.

Ранее глава государства заявил, что целью СВО является завершение начатой Киевом войны. Путин отметил, что вооруженный конфликт на Украине длится уже десятый год. «Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — обратил внимание слушателей российский лидер.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам президента России, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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