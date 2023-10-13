Киев заявил о наличии образцов ракет с дальностью полета до тысячи километров

Подоляк: у Украины есть опытные образцы ракет с дальностью полета до 1 000 км

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24-го канала заявил о наличии у Киева опытных образцов ракет с дальностью полета до тысячи километров. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что государству необходимо производство не только дронов, но и ракет. «И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750 — 1000 км», — указал он.

Подоляк добавил, что Украина должна расширять запущенные производства и привлекать зарубежные инвестиции, чтобы достичь паритета в вооружениях с Россией.

Советник уточнил, что страна не может произвести, например, тысячу или две тысячи ракет за полгода, однако Киев инвестирует в развитие уже существующего производства, государство работает над этим.

Ранее на Украине допустили полное сворачивание производства ракет. Действия Государственной аудиторской службы (ГАСУ) могут привести к полному сворачиванию ракетных программ в республике, говорится в письме конструкторского бюро «Луч» премьер-министру страны Денису Шмыгалю.