Разведка США в феврале сочла конфликт между Израилем и «Хезболлой» маловероятным

WP: разведка США зимой заявляла, что конфликт Израиля и «Хезболлы» маловероятен

Разведка США еще в феврале этого года сочла конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» маловероятным. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как сообщает издание, в начале этого года аналитики американской разведки увидели предсказуемый, хотя и по-прежнему жесткий баланс между Израилем и «Хезболлой», снижающий риск полномасштабной войны в 2023 году.

Согласно данным секретного аналитического документа, подготовленного в феврале Управлением разведки Объединенного комитета начальников штабов, Израиль и «Хезболла» заняли позицию «взаимного сдерживания» после заключения соглашения в октябре 2022 года, в котором Ливан и Израиль согласились демаркировать свои спорные морские границы.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что цель США и Израиля — исключить открытие второго и третьего фронта в текущем конфликте. По его словам, правительство Соединенных Штатов призывало третьи страны, в особенности Иран и ливанское движение «Хезболла», не вмешиваться в конфликт в собственных интересах.