Россия даст в долг другим странам больше триллиона рублей

В проект бюджета РФ заложили зарубежные кредиты на 1,4 триллиона рублей

В ближайшие три года Россия даст другим странам кредитов на 1,4 триллиона рублей (15,6 миллиарда долларов по нынешнему курсу) в среднем по 5,2 миллиарда ежегодно. Это следует из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы, обратил внимание РБК.

Как указано в пояснительной записке Минфина, такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения уже действующих проектов и поддержки отечественного экспорта. При этом, ожидается, что в этот же период России по долгам вернут 1,1 миллиарда долларов. Если сравнивать с предыдущим законом о бюджете, то прогноз снизился.

Как отметила в разговоре с газетой «Известия» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова, Россия почти ежегодно наращивает объемы выдачи кредитов другим странам. «В 2019-м эта сумма составляла 215 миллиардов рублей, в 2021-м — уже 318 миллиардов, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 миллиарда (вместо 378 миллиардов, утвержденных годом ранее)», — отметила она и предположила, что в 2025-м размер межправительственных займов также будет больше.

При этом, получатели такого рода кредитов не раскрываются — это не только коммерческая, но и государственная тайна, подчеркнула старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Опираясь на общедоступную информацию, она предположила, что это могут быть проекты в Иране. В целом, отметила Бондаренко, такие кредиты выдаются дружественным странам. В нынешних реалиях речь может идти о государствах ЕАЭС, Азии и Африки.

По данным Всемирного банка на конец 2021-го, крупнейшими должниками России по межправительственным кредитам были Белоруссия (около $8,5 миллиарда долларов), Бангладеш (4,4 миллиарда), Индия (3,3 миллиарда), Вьетнам (1,5 миллиарда) и Йемен (около 1,2 миллиарда). Далее информация не обновлялась.