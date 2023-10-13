Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:00, 13 октября 2023Экономика

Россия даст в долг другим странам больше триллиона рублей

В проект бюджета РФ заложили зарубежные кредиты на 1,4 триллиона рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В ближайшие три года Россия даст другим странам кредитов на 1,4 триллиона рублей (15,6 миллиарда долларов по нынешнему курсу) в среднем по 5,2 миллиарда ежегодно. Это следует из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы, обратил внимание РБК.

Как указано в пояснительной записке Минфина, такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения уже действующих проектов и поддержки отечественного экспорта. При этом, ожидается, что в этот же период России по долгам вернут 1,1 миллиарда долларов. Если сравнивать с предыдущим законом о бюджете, то прогноз снизился.

Материалы по теме:
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023
«Это конец эпохи магнатов» Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
«Это конец эпохи магнатов»Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
9 октября 2023

Как отметила в разговоре с газетой «Известия» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова, Россия почти ежегодно наращивает объемы выдачи кредитов другим странам. «В 2019-м эта сумма составляла 215 миллиардов рублей, в 2021-м — уже 318 миллиардов, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 миллиарда (вместо 378 миллиардов, утвержденных годом ранее)», — отметила она и предположила, что в 2025-м размер межправительственных займов также будет больше.

При этом, получатели такого рода кредитов не раскрываются — это не только коммерческая, но и государственная тайна, подчеркнула старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Опираясь на общедоступную информацию, она предположила, что это могут быть проекты в Иране. В целом, отметила Бондаренко, такие кредиты выдаются дружественным странам. В нынешних реалиях речь может идти о государствах ЕАЭС, Азии и Африки.

По данным Всемирного банка на конец 2021-го, крупнейшими должниками России по межправительственным кредитам были Белоруссия (около $8,5 миллиарда долларов), Бангладеш (4,4 миллиарда), Индия (3,3 миллиарда), Вьетнам (1,5 миллиарда) и Йемен (около 1,2 миллиарда). Далее информация не обновлялась.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа

    В США оценили уровень поддержки Украины американцами

    Врач предупредила о вреде водостойкой косметики для глаз

    Стало известно о наличии у боевиков ХАМАС подробных карт военных баз Израиля

    Военный эксперт рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

    Обнаружен новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера

    Бывшего спецназовца МВД России посадили за стрельбу по коллегам

    Россия даст в долг другим странам больше триллиона рублей

    Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика на МСД попало на видео

    В ЛНР рассказали об использовании ВСУ танков более чем полувековой давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости