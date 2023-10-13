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10:37, 13 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности из-за низкого уровня моря

ВНИИ ГОЧС: инциденты с судами могут произойти из-за низкого уровня Каспия

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Из-за низкого уровня воды в Каспийском море могут произойти инциденты с судами. Об этом россиян предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает «Говорит Москва».

По словам ученых, вероятность таких инцидентов повышена на этой неделе. «Показатели продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Дагестане на Среднем Каспии у Махачкалы», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Специалисты отметили, что при этом общая гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.

Ранее нескольким российским регионам пообещали возвращение бабьего лета. Речь идет о южных районах Сибири и Приморья. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, особенно высокие температуры ожидаются на юге Иркутской области и в Бурятии. На всем Приморье температура будет 16-20 градусов тепла.

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    Александра Качан
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