Россиянин прогуливался с гранатой у здания военкомата и попался полицейским

В Башкортостане полицейские задержали слесаря с гранатой возле военкомата

Полицейские в Ишимбае Республики Башкортостан задержали мужчину, прогуливавшегося с учебно-имитационной гранатой около здания местного военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, человека с неизвестным предметом в руке заметили сотрудники ДПС. Один из полицейских подошел к мужчине и, направив в его сторону табельное оружие, изъял учебно-имитационную гранату РГД-5, сигнальный пистолет и 15 звуковых патронов.

Его доставили в отделении полиции. Оказалось, что подозреваемый работает слесарем на местном заводе и ранее уже привлекался к ответственности за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Москве задержали мужчину, пытавшегося сделать фотографии военкомата.