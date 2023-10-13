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10:52, 13 октября 2023Россия

Россиянин угрожал жене из-за лишнего веса и невозможности родить 10-го ребенка

На Алтае мужчина угрожал жене из-за веса и невозможности родить 10-го ребенка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тальменском районе Алтайского края мужчина угрожал супруге из-за лишнего веса и невозможности родить десятого ребенка. Об этом сообщила мировой судья судебного участка №2 Тальменского района Татьяна Вязигина, пишет KP.RU.

Известно, что во время распития алкоголя супруги поругались. Тогда 61-летний мужчина предъявил женщине претензии и начал угрожать, а затем — ударил по лицу, повалил на пол и избил рукояткой ножа.

Пострадавшая сообщила обо всем правоохранительным органам, в ситуации начал разбираться суд. Однако впоследствии женщина подала ходатайство о прекращении уголовного преследования супруга. Она рассказала, что помирилась с мужем и не хочет, чтобы его привлекали к ответственности.

«Они в секте какой-то состоят. Дети живут в одной половине дома, их обслуживают, им готовят и убираются, а родители – в другой», — сообщили знакомые семьи, не уточнив подробности. Известно, что супруги воспитывают девять детей, семеро из которых несовершеннолетние.

Ранее в башкирском городе Октябрьское мужчина угрожал скинуть своего малолетнего сына с балкона пятого этажа из-за ссоры с женой. Конфликт между супругами произошел на почве развода и переезда женщины с ребенком к ее матери.

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    Анастасия Шейкина
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