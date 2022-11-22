Россиянин свесил сына с пятого этажа и угрожал скинуть из-за развода с женой

Житель Башкирии угрожал скинуть своего сына с балкона пятого этажа из-за ссоры с женой

В башкирском городе Октябрьское мужчина угрожал скинуть своего малолетнего сына с балкона пятого этажа из-за ссоры с женой. Об этом сообщает региональное МВД.

По информации ведомства, конфликт между супругами произошел на почве развода и переезда женщины с ребенком к ее матери. Когда россиянка вернулась домой за вещами, разозленный мужчина выкинул ее имущество в подъезд, после чего взял сына на руки, свесил балкона и пригрозил скинуть. Женщина попыталась успокоить мужа, но тот заявил, что сбросит мальчика, если она сделает еще один шаг.

«Далее мужчина попросил женщину собрать вещи, которые он выкинул в подъезд и отнести домой. Женщина собрала свои вещи и отнесла в квартиру своей мамы. После горожанка вернулась за ребенком», — сообщает полиция.

Как пишет ведомство, россиянин попросил у жены прощения за свой поступок. При этом мужчине удалось на несколько дней забрать сына к себе, однако после долгих уговоров он вернул ребенка матери.

МВД возбудило дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ об угрозе убийством. Подозреваемый полностью признал свою вину и заверил, что хотел лишь напугать жену и не собирался выбрасывать сына с балкона.

Ранее 26-летняя жительница Москвы выбросила из окна 11-го этажа годовалую дочь. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Как стало известно, женщина была в подавленном состоянии из-за развода с мужем. Она признала свою вину и не выразила сожаления в содеянном.