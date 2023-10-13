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10:08, 13 октября 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в голову жене из-за непослушания ребенка

В Дагестане мужчина выстрелил в голову жене из-за непослушания 6-летнего сына

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Дагестане местный житель выстрелил в голову жене из-за непослушания 6-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина вернулся домой пьяным и начал просить сына, который в этот момент смотрел телевизор, принести ему разные вещи. Ребенок игнорировал эти просьбы, поэтому отец выключил телевизор. Тогда мальчик попросил включить его снова и заплакал, за это отец его толкнул. Мама попыталась защитить ребенка и увела его в другую комнату.

Когда она вернулась, мужчина продолжил конфликт, стал оскорблять жену, а потом выстрелил ей в голову из травматического пистолета. Женщина позвонила брату, который вызвал скорую. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Позднее ее мужа приговорили к двум годам условно.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 41-летнего местного жителя, избившего 11-летнюю падчерицу до переломов после ссоры с женой.

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    Варвара Митина
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