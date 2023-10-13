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19:40, 13 октября 2023Силовые структуры

Российские полицейские зарегистрировали 1285 мигрантов в чужих домах и попались

СК: в Югре сотрудники МВД стали фигурантами дела за регистрацию 1285 мигрантов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи Югры возбудили уголовное дело в отношении начальника и двух сотрудниц отдела миграции Нижневартовска, подозреваемых в незаконной регистрации не менее 1285 иностранцев по адресам местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие эпизоды халатности со стороны подозреваемых. Проводится проверка.

По данным ведомства, сотрудники отдела по вопросам миграции в Нижневартовске незаконно зарегистрировали в домах местных жителей не менее 1285 мигрантов. Сами собственники ни о чем не подозревали и не давали свое согласие на регистрацию иностранцев.

Ранее жительницу Сахалина, которая за два года прописала в своей квартире 762 иностранных гражданина, привлекли к уголовной ответственности.

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