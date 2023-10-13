«Ручей дерьма» в российском городе попал на видео

Жители Чусового пожаловались на сток фекальных вод в старой части города

Житель города Чусовой в Пермском крае рассказал о «реках дерьма», которые появились возле дома 11 по Школьной улице. Загрязненная вода попала на видео, опубликованное в сообществе «Оборотная сторона» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, на придомовой территории образовался сток фекальных вод. «Запах стоит ужаснейший, вонь режет глаза. Как говорят местные жители, когда ветер меняется, становится еще хуже», — сказал мужчина. Он добавил, что рядом с «рекой» расположены трех- четырех- и двухэтажные дома. «Ручей, извиняюсь, дерьма в старой части города», — пожаловался автор ролика.

На появившемся в сети видео показан ручей, текущий рядом с детской площадкой от жилого здания во двор. Позднее в паблике сообщили, что к дому смотреть сток «приезжала делегация».

Ранее жители Шадринска Курганской области рассказали о появлении в городе водоема из нечистот. Горожане заявили, что в произошедшем виновато муниципальное предприятие «Водоканал», которое размещало жидкие бытовые отходы недалеко от Шадринского автоагрегатного завода.