В российском городе появился опасный фекальный водоем

Жители Шадринска обвинили компанию мэрии в появлении опасного фекального водоема

Жители города Шадринск (Курганская область) обвинили компанию мэрии в появлении опасного фекального водоема. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru со ссылкой на неназванный источник, связанный с властями региона.

Длина водоема из нечистот составляет приблизительно 50 метров. Непосредственным виновником его появления местные жители считают муниципальное предприятие «Водоканал». По их мнению, недалеко от Шадринского автоагрегатного завода представители компании незаконно размещали жидкие бытовые отходы. В результате накопления нечистот там образовался водоем из отходов IV класса опасности. При этом источник подчеркнул, что размещать в этом месте отходы запрещено. Кроме того, на месте образования водоема погибло несколько деревьев.

В апреле стало известно о том, что в Нижнем Новгороде жителей дома на Московском шоссе отказались спасать от фекального потопа. В подвал пятиэтажного многоквартирного здания на протяжении нескольких лет стекали сточные воды, однако Госжилинспекция не видела в этом угрозы для людей.