Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:50, 22 июня 2023Среда обитания

В российском городе появился опасный фекальный водоем

Жители Шадринска обвинили компанию мэрии в появлении опасного фекального водоема

Жители города Шадринск (Курганская область) обвинили компанию мэрии в появлении опасного фекального водоема. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru со ссылкой на неназванный источник, связанный с властями региона.

Длина водоема из нечистот составляет приблизительно 50 метров. Непосредственным виновником его появления местные жители считают муниципальное предприятие «Водоканал». По их мнению, недалеко от Шадринского автоагрегатного завода представители компании незаконно размещали жидкие бытовые отходы. В результате накопления нечистот там образовался водоем из отходов IV класса опасности. При этом источник подчеркнул, что размещать в этом месте отходы запрещено. Кроме того, на месте образования водоема погибло несколько деревьев.

В апреле стало известно о том, что в Нижнем Новгороде жителей дома на Московском шоссе отказались спасать от фекального потопа. В подвал пятиэтажного многоквартирного здания на протяжении нескольких лет стекали сточные воды, однако Госжилинспекция не видела в этом угрозы для людей.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Компания-оператор пропавшего батискафа сочла членов экипажа аппарата погибшими
    В США усомнились в возможности обнаружить тела членов экипажа батискафа «Титан»
    Запад выразил готовность производить оружие на Украине при одном условии
    Обломки пропавшего батискафа указали на направленный внутрь взрыв
    Валуев отреагировал на намерение МОК лишить IBA права проведения турниров
    Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
    В Молдавии назвали историческую дружбу с Россией иллюзией
    В российском городе появился опасный фекальный водоем
    Спасатели осмотрели найденные обломки пропавшего в Атлантике батискафа
    Индия выразила готовность внести вклад в разрешение конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.