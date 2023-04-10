Жителей российского города отказались спасать от фекального потопа в доме

В ГЖИ не увидели угрозы для людей от затопления фекалиями дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде жителей дома на Московском шоссе отказались спасать от фекального потопа. В подвал пятиэтажного многоквартирного здания уже несколько лет стекают сточные воды, но Госжилинспекция (ГЖИ) не видит в этом угрозы для людей, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По словам жильцов, старые трубы постоянно прорывает — вода набирается по колено. Из-за этого в квартирах постоянная сырость, стоит неприятный запах и размножаются насекомые, а в самом подвале — крысы.

Нижегородцы пытались отстоять свои права на нормальные условия проживания и обращались в разные инстанции. В итоге дело дошло до ГЖИ. Сотрудники российского ведомства признали наличие нарушений, но заявили, что решить проблему невозможно — насекомые не угрожают жизни и здоровью людей, и затопление подвала не приведет к катастрофе.

Ранее фекальными водами затопило квартиру в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе Парнас. Один из жильцов дома выбросил в унитаз кошачий наполнитель, и в результате квартиру матери с детьми залило канализационными отходами. Позже вода стала вытекать из-под двери квартиры пострадавшей и подходить к соседним квартирам.

