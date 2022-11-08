Квартиру в Петербурге затопило фекальными водами

Mash: квартиру в петербургском районе Парнас затопило фекальными водами

В Петербурге квартиру матери с детьми залило фекальными водами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в районе Парнас. Один из жильцов дома выбросил в унитаз кошачий наполнитель, и в результате квартиру россиянки затопило канализационными отходами. Позже вода стала вытекать из-под двери пострадавшей и подходить к соседним квартирам.

После того как в затопленную квартиру пришел сантехник из управляющей компании (УК) «Эксплуатация Главстрой», ситуация ухудшилась. При прочистке канализационной трубы сантехником в ней образовалась трещина — в результате этого повреждения фекальными водами залило аптеку, расположенную в здании, и технический этаж.

Для того чтобы устранить последствия затопления, хозяйка пострадавшей квартиры потратила на клининг 28 тысяч рублей, однако проблему удалось решить лишь на время. 7 ноября, когда к ней пришли составлять акт залива, женщина заметила, что унитаз и ванная вновь начали наполняться водой.

«Я сейчас позвонила в УК и попросила объяснить, почему авария произошла во второй раз. Говорят, что там нужно менять трубу», — рассказала пострадавшая от затопления женщина.

В 2020 году жительница Курской области отсудила полмиллиона рублей у управляющей компании. Квартиру женщины затопило фекалиями, и россиянке удалось доказать, что это произошло по вине коммунальщиков.

