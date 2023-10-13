Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

Fox Weather: в Австралии акула набросилась на судно и съела улов рыбаков

В Австралии огромная белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на судно и попыталась отобрать улов у рыбаков. Об этом сообщает Fox Weather.

Группа людей рыбачила у берегов штата Южная Австралия, когда произошло нападение. Изабелла Често поймала крупного тунца и в течение полутора часов пыталась поднять его на борт. Когда рыбу все же удалось вытащить из воды, на нее бросилась акула.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как хищная рыба вонзает зубы в тунца, пытаясь съесть его. Через некоторое время рыбу вырывают из пасти акулы и поднимают на судно. «Я счастлива, но мне грустно. Я не знаю, что чувствую. Этот большой белый придурок приплыл и откусил половину моего тунца. А это мой первый тунец, я ловила их годами», — говорит Често.

В результате нападения акула откусила хвост тунцу. Често заявила, что, несмотря на атаку хищной рыбы, она рада, что смогла поймать огромного тунца. Женщина назвала рыбалку самым захватывающим опытом в своей жизни.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в США акула растерзала главу бизнес-инкубатора Eniac Labs, приехавшего на свадьбу друга. Нападение произошло, когда 52-летний мужчина купался в океане вместе с другими гостями свадьбы.

