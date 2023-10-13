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20:59, 13 октября 2023Из жизни

Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

Fox Weather: в Австралии акула набросилась на судно и съела улов рыбаков

В Австралии огромная белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на судно и попыталась отобрать улов у рыбаков. Об этом сообщает Fox Weather.

Группа людей рыбачила у берегов штата Южная Австралия, когда произошло нападение. Изабелла Често поймала крупного тунца и в течение полутора часов пыталась поднять его на борт. Когда рыбу все же удалось вытащить из воды, на нее бросилась акула.

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Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как хищная рыба вонзает зубы в тунца, пытаясь съесть его. Через некоторое время рыбу вырывают из пасти акулы и поднимают на судно. «Я счастлива, но мне грустно. Я не знаю, что чувствую. Этот большой белый придурок приплыл и откусил половину моего тунца. А это мой первый тунец, я ловила их годами», — говорит Често.

В результате нападения акула откусила хвост тунцу. Често заявила, что, несмотря на атаку хищной рыбы, она рада, что смогла поймать огромного тунца. Женщина назвала рыбалку самым захватывающим опытом в своей жизни.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в США акула растерзала главу бизнес-инкубатора Eniac Labs, приехавшего на свадьбу друга. Нападение произошло, когда 52-летний мужчина купался в океане вместе с другими гостями свадьбы.

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    Алиса Удовик
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