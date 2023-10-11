Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:29, 11 октября 2023Из жизни

Акула растерзала предпринимателя на глазах гостей свадьбы

В Калифорнии акула схватила главу бизнес-инкубатора за шею и растерзала его

Кадр: alessandra zermini / YouTube

В американском штате Калифорния акула растерзала главу бизнес-инкубатора Eniac Labs, приехавшего на свадьбу друга. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Нападение произошло, когда 52-летний предприниматель Феликс Луи Н’джай купался в океане вместе с другими гостями свадьбы. Внезапно на глазах собравшихся он исчез под водой. Как пишет издание The US Sun, акула схватила его за шею.

Двое других мужчин выскочили из воды, обернулись и увидели в воде только кровь и какое-то движение. А Феликса — нет, вот и все

Джим Кинандруг погибшего
Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Поиски, в которых участвовала Береговая охрана США, продолжались 22 часа и не увенчались успехом.

Акулы крайне редко нападают на людей у берегов Калифорнии. С 1950 года это произошло лишь 210 раз, причем в 195 случаях пострадавшие остались живы.

Феликс Луи Н’джай родился в Гамбии и более 20 лет назад перебрался в США, чтобы получить инженерное образование. На досуге он занимался кайтсерфингом и надеялся принять участие в олимпийских соревнованиях по этому виду спорта.

Ранее сообщалось, что в США занимавшийся серфингом мужчина пережил нападение акулы и попал в больницу. Американец слез с доски после того, как поймал волну, и в этот момент на него набросилась хищная рыба.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Володин предложил проверить перечислявших деньги ВСУ релокантов на госизмену

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Эрдоган выступил против неизбирательного убийства в Израиле и Газе

    Путин заявил о занятии Израилем части исконно палестинских земель

    Стал известен портрет классического преступника в Москве

    Названы стимулирующие работу мозга доступные продукты

    У директора Российского Красного Креста украли драгоценности на 410 тысяч рублей

    Мужчина решил сварить кофе и чуть не спалил город

    Строительством газопровода до завода СПГ в Мурманске займется частная компания

    Ультраобработанные продукты предложили признать вызывающими зависимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости