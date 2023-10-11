Акула растерзала предпринимателя на глазах гостей свадьбы

В Калифорнии акула схватила главу бизнес-инкубатора за шею и растерзала его

В американском штате Калифорния акула растерзала главу бизнес-инкубатора Eniac Labs, приехавшего на свадьбу друга. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Нападение произошло, когда 52-летний предприниматель Феликс Луи Н’джай купался в океане вместе с другими гостями свадьбы. Внезапно на глазах собравшихся он исчез под водой. Как пишет издание The US Sun, акула схватила его за шею.

Двое других мужчин выскочили из воды, обернулись и увидели в воде только кровь и какое-то движение. А Феликса — нет, вот и все Джим Кинан друг погибшего

Поиски, в которых участвовала Береговая охрана США, продолжались 22 часа и не увенчались успехом.

Акулы крайне редко нападают на людей у берегов Калифорнии. С 1950 года это произошло лишь 210 раз, причем в 195 случаях пострадавшие остались живы.

Феликс Луи Н’джай родился в Гамбии и более 20 лет назад перебрался в США, чтобы получить инженерное образование. На досуге он занимался кайтсерфингом и надеялся принять участие в олимпийских соревнованиях по этому виду спорта.

Ранее сообщалось, что в США занимавшийся серфингом мужчина пережил нападение акулы и попал в больницу. Американец слез с доски после того, как поймал волну, и в этот момент на него набросилась хищная рыба.