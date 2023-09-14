Акула набросилась на серфера и укусила за лицо

WESH: в США акула укусила занимавшегося серфингом мужчину за лицо

В США занимавшийся серфингом мужчина пережил нападение акулы и попал в больницу. Об этом сообщает WESH.

38-летний мужчина столкнулся с хищником в заливе в городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, утром 12 сентября. Американец слез с доски после того, как поймал волну, и в этот момент на него набросилась акула. Хищная рыба укусила серфера за правую щеку, между ухом и глазом, благодаря чему пострадавший не получил серьезных травм лица. Его доставили в больницу и выписали вечером того же дня.

Серфер Рон Робинсон видел, как американца увозят на машине скорой помощи в медицинское учреждение. Он отметил, что в большинстве случаев акулы нападают на людей из-за того, что те пугают их, прыгая в воду. Хищник в таком случае реагирует на испуг нападением. По мнению местных жителей и экспертов, чаще всего акулы набрасываются на людей из-за того, что принимают их в воде за рыб.

Ранее сообщалось, что девушка-дайвер вернулась на место, где потеряла ногу после нападения акулы, и продолжила плавать. Пострадавшая утверждает, что не собирается бросать дайвинг.

