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16:50, 4 сентября 2023Из жизни

Девушка потеряла ногу из-за акулы и продолжила плавать на месте нападения

Девушка из США потеряла ногу из-за акулы и вернулась плавать в то же место

Фото: Olga ga / Unsplash

Девушка-дайвер вернулась на место, где потеряла ногу после нападения акулы, и продолжила плавать. Об этом сообщает The Guardian.

18-летняя Эддисон Бетеа из американского города Перри, штат Флорида, в июне 2022 года отправилась на Китон-бич вместе с братом и его друзьями. Молодые люди хорошо знали это место и в тот день ныряли за гребешками, дразня друг друга. Когда кто-то ухватил Бетеа за ногу, она была уверена, что это ее брат. Однако вскоре стало ясно, что на самом деле в ее икру вцепилась трехметровая тупорылая акула.

Несмотря на боль, девушка начала бороться с рыбой. В попытках разжать ее челюсти она потеряла кончик пальца. Один раз Бетеа удалось освободиться, но акула снова напала на нее. Через несколько минут крики девушки услышали на берегу, и спасатель на моторной лодке двинулся в сторону их группы. Это отпугнуло хищницу. Девушку осторожно переместили в лодку, а ее брат сделал жгут из подручных средств и остановил кровотечение.

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Врачи шесть дней боролись за то, чтобы сохранить девушке ногу. Однако травмы оказались слишком серьезными, и конечность пришлось ампутировать. Бетеа сохранила силу духа и начала учиться передвигаться уже через день после ампутации, а через год она вернулась поплавать на тот самый пляж, где все произошло.

Несмотря на пережитый ужас, Бетеа не собирается бросать дайвинг и переставать плавать. «Нужно хорошо понимать, что океан — это чужая территория. Акула просто следовала инстинктам. Неприятно, что она решила напасть именно на меня, но что поделать», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что посетитель пляжа в испанской провинции Валенсия, пережил нападение голубой акулы и сам дошел до медицинского пункта. Мужчина решил не пугать других купальщиков.

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    Антонина Черташ
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