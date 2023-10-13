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14:32, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Slava Marlow поверил в плоскую Землю

Рэпер Slava Marlow в подкасте Джарахова предположил, что Земля плоская

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рэпер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) в подкасте видеоблогера Эльдара Джарахова на YouTube предположил, что Земля на самом деле лунковидная, плоская и полая внутри, а за бесконечными льдами находятся другие Вселенные.

В действительности теория о полой Земле — это совокупность псевдонаучных и эзотерических идей о существовании внутри Земли обширной полости или полостей, размеры которых сравнимы с размерами самой Земли. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует научная теория и модель зарождения полых планет.

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Научные данные, независимо получаемые в геофизике, геодезии, астрономии и химии еще в XVIII — XIX веках, полностью опровергают указанные гипотезы. К примеру, гипотеза полой Земли не согласуется с результатами наблюдений прохождения сейсмических волн через толщу Земли. Прочность пород земной коры недостаточна для удержания полого свода столь больших размеров.

Согласно оценкам исследователей, максимальная глубина подземных полостей естественного происхождения может составлять не более трех тысяч метров: глубже любую полость раздавит вес вышележащих горных пород.

Теория о том, что Земля плоская, также является устаревшей, а ее круглая форма доказана. В мировом научном сообществе общепризнан факт, что истинный вид Земли — это не идеальная сфера, а шар, немного сплюснутый у полюсов.

Предположение артиста Slava Marlow не публиковалось в СМИ, но широко распространилось в соцсетях.

За теорию плоской Земли также вступались и другие звезды российского шоу-бизнеса, в частности, певец Юрий Лоза. Актриса Агата Муцениеце также выражала сомнения в том, что Земля круглая.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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