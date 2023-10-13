В центре Москвы дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

В Москве дерево упало на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

В Москве дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину. Видеозапись происшествия на 2-й Рощинской улице в центре столицы, опубликовал Telegram-канал MSK1.RU.

На кадрах с камеры видеонаблюдения дерево падает в тот момент, когда женщина находится на расстоянии нескольких метров от нее. Россиянка пытается убежать, однако оказывается придавленной стволом. Находившиеся на улице люди бросаются ей на помощь.

В результате ЧП женщина получила тяжелую травму позвоночника.

Ранее в Петербурге дерево упало и накрыло нескольких человек. Это произошли из-за сильного ветра. По словам одного из присутствовавших на месте мужчин, после громкого треска уже через три секунды дерево было повалено. «Нас накрыли верхние ветки, большие достаточно», — пояснил он.