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11:41, 13 октября 2023Россия

В центре Москвы дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

В Москве дерево упало на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

В Москве дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину. Видеозапись происшествия на 2-й Рощинской улице в центре столицы, опубликовал Telegram-канал MSK1.RU.

На кадрах с камеры видеонаблюдения дерево падает в тот момент, когда женщина находится на расстоянии нескольких метров от нее. Россиянка пытается убежать, однако оказывается придавленной стволом. Находившиеся на улице люди бросаются ей на помощь.

В результате ЧП женщина получила тяжелую травму позвоночника.

Ранее в Петербурге дерево упало и накрыло нескольких человек. Это произошли из-за сильного ветра. По словам одного из присутствовавших на месте мужчин, после громкого треска уже через три секунды дерево было повалено. «Нас накрыли верхние ветки, большие достаточно», — пояснил он.

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    Алан Босиков
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