Среда обитания
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17:55, 12 октября 2023Среда обитания

В Петербурге упавшее дерево накрыло людей

На Васильевском острове в Петербурге упавшее дерево накрыло людей

Фото: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Петербурге дерево упало, накрыв собой проходивших рядом людей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в четверг, 12 октября, на Васильевском острове, возле дома, расположенного на Косой линии. По словам одного из участников ситуации, причиной падения тополя стала непогода. «Сильный ветер, дождь. Я с человеком иду под зонтом. Еще двое идут сзади. Потом резкий громкий треск. И через секунды три — дерево на земле. Я с человеком успел слегка влево отбежать. Нас накрыли верхние ветки, большие достаточно», — сообщил он. Петербуржец добавил, что накрывшие их ветки оборвали линии электропередач.

Дерево задело и идущих сзади людей, но травм никто из них не получил. Однако тополь повредил несколько расположенных рядом автомобилей.

В октябре стало известно, что в Орле упало посаженное в честь отмены крепостного права дерево.

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    Полина Кислицына
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