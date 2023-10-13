Раскрыты детали американской военной помощи Израилю

Defense News: США передадут Израилю средства ПВО, артиллерию и боеприпасы

США передадут дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Детали раскрыло Defense News.

На следующий день после прибытия в Израиль первого пакета военной помощи США высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что в ближайшее время поступит еще больше. «Это и боеприпасы, и противовоздушная оборона (...) Мы намерены постоянно поставлять и то, и другое Армии обороны Израиля», — сказал он.

По словам представителя Пентагона, предоставляемая помощь будет включать средства противовоздушной обороны, высокоточные боеприпасы, артиллерию и перехватчики для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол». Он отметил, что поставка оружия является частью масштабной демонстрации поддержки Израиля.

Ранее США приняли решение направить вторую авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в Средиземное море. По словам представителей Пентагона и Белого дома, это послужит мощным сигналом сдерживания для таких противников Израиля, как ливанская террористическая группировка «Хезболла» и Иран, если они захотят присоединиться к борьбе.

