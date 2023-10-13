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16:48, 13 октября 2023Ценности

Стало известно о многомиллионном долге Александра Васильева налоговой

Стилист Александр Васильев должен налоговой более 1,5 миллионов рублей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стало известно о многомиллионном долге российского и французского историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева налоговой. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Звездач».

Модный эксперт продает через ООО «Лилии Александра Васильева» свои книги, украшения и предметы искусства, созданные в коллаборации с брендами. По данным бухгалтерской отчетности, выручка упомянутой компании за прошлый год составила 26 миллионов рублей, а прибыль — 2,2 миллиона.

Однако несмотря на это, у стилиста имеется долг по исполнительному производству в размере более 1,5 миллионов рублей.

В марте юристка компании Mercury, бизнесвумен и светская львица Марианна Бельчанская оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако. Предпринимательница и ее 76-летняя мать, бывшая советская топ-модель Татьяна Ильинична Бельчанская признаны банкротами на родине.

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    Карина Черных
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