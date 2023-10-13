Сторонник украинского легиона вербовал россиянина на диверсию

В Ставрополе ФСБ задержала за вербовку члена легиона «Свобода России»

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали члена «Легиона "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация), который пытался завербовать местного жителя для совершения диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанный — 48-летний Дмитрий Фимушкин — полгода назад вступил в террористическую организацию и занялся пропагандой ее идей среди ставропольцев. Он намеревался сформировать из местных диверсионно-разведывательную группу для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Однако российские спецслужбы взяли его с поличным. Против него возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области арестовали 28-летнего тракториста, решившегося сдаться в плен Вооруженным силам Украины, чтобы вступить в «Легион "Свобода России"».