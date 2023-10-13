Стилистка назвала россиянкам самую бесполезную вещь в гардеробе

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самую бесполезную вещь в гардеробе. Соответствующие комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

Специалистка уточнила, что список ненужных изделий у каждого свой, однако некоторая одежда устарела вовсе. «Самые бесполезные вещи в осеннем гардеробе — меховые жилетки с открытыми руками», — заявила она.

По словам Абабковой, данный предмет гардероба неудобен в носке и вышел из моды. «Рукам очень холодно, а телу жарко», — объяснила стилистка.

Ранее стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. По словам специалистки, в предстоящем сезоне не стоит ограничивать себя изделиями из нейлона.