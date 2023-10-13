В США назвали превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи российское оружие

Military Watch: истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

Американский журнал Military Watch назвал российское вооружение, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи. Таковым является истребитель пятого поколения Су-57.

По словам обозревателя, самолет выделяется не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях реального боя, но и высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

В статье отмечается, что одним из главных преимуществ Су-57 является способность использовать ракету Р-37М. Этот боеприпас показал высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), он способен поражать цели на дистанции, превышающей аналоги из США и Китая в два раза.

Кроме того, истребитель применяет широкий спект ракет «воздух-земля». Автор статьи допустил, что в будущем самолет сможет нести уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Ранее Miliraty Watch сообщал, что преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте.

