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07:00, 13 октября 2023Наука и техника

В США назвали превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи российское оружие

Military Watch: истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Американский журнал Military Watch назвал российское вооружение, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи. Таковым является истребитель пятого поколения Су-57.

По словам обозревателя, самолет выделяется не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях реального боя, но и высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

В статье отмечается, что одним из главных преимуществ Су-57 является способность использовать ракету Р-37М. Этот боеприпас показал высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), он способен поражать цели на дистанции, превышающей аналоги из США и Китая в два раза.

Кроме того, истребитель применяет широкий спект ракет «воздух-земля». Автор статьи допустил, что в будущем самолет сможет нести уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Ранее Miliraty Watch сообщал, что преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте.

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    Марина Совина
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