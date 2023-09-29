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16:23, 29 сентября 2023Наука и техника

В США назвали преимущество Су-57 перед F-35 и J-20

В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние боевые испытания в условиях боевых действий», — говорится в публикации.

Согласно изданию, Су-57 участвует, в частности, в нанесении ударов по наземным позициям противника, в воздушных боях и в подавлении противовоздушной обороны (ПВО), что является серьезным преимуществом на международном рынке. Другим достоинством Су-57 издание назвало низкую стоимость его эксплуатации.

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    Иван Потапов
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