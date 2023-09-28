Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

КнААЗ передал Минобороны России серийные истребители Су-57 и Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Минобороны России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, а также протестированы в различных режимах летчиками Минобороны России.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства. «Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ (гособоронзаказ — прим. «Ленты ру»), и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди. Отмечу, что вопросы обеспечения потребностей Вооруженных Сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе Координационного совета при Правительстве Российской Федерации», — сказал он.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, остальные Су-57, которые планируют поставить в 2023 году, находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции. Он добавил, что переданная партия Су-35С стала третьей в этом году, а самолеты следующей очереди в производстве «в высокой степени готовности».

В августе первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что истребители Су-57 с двигателями второго этапа будут поставлять в российские войска в рамках действующего с Минобороны контракта.