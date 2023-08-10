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14:28, 10 августа 2023Наука и техника

Стало известно о поставках Су-57 с двигателями второго этапа

Артяков: Су-57 с новыми двигателями поставят в рамках действующего контракта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Истребители пятого поколения Су-57 с новыми двигателями (второго этапа) будут поставлять в российские войска в рамках действующего с Министерством обороны страны контракта. Об этом РИА Новости стало известно от первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова.

По его словам, над поставками Су-57 с двигателем второго этапа в настоящее время работают Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). «Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения», — сказал замглавы госкорпорации.

Артяков заверил, что в текущем году «Ростех» планирует существенно нарастить темпы выпуска Су-57. «Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти», — добавил руководитель.

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Ранее ТАСС в «Росэлектронике» сообщили, что Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи, позволяющий повысить качество передаваемых данных.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии сообщил, что поставки Су-57 в Вооруженные силы страны планируют увеличить.

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    Иван Потапов
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