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14:39, 7 августа 2023Наука и техника

Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

«Росэлектроника»: истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи, позволяющий повысить качество передаваемых данных. Об этом ТАСС сообщили в «Росэлектронике».

Внедренный комплекс средств связи боевого самолета разработан входящим в холдинг Научно-производственным предприятием «Полет». В перспективе комплекс может использоваться на любых летательных аппаратах, в частности, истребителях четвертого поколения.

Устройство работает в диапазонах высоких и очень высоких частот и обладает повышенной помехо- и радиозащищенностью.

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В июле премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии сообщил, что поставки Су-57 в Вооруженные силы России планируют увеличить.

В апреле «Ростех» сообщил, что специалисты «Росэлектроники» создали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения, повышающий качество передачи информации между летательными аппаратами и наземными системами.

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    Иван Потапов
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