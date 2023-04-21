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16:52, 21 апреля 2023Наука и техника

В России создали комплекс цифровой связи для самолетов пятого поколения

«Ростех» создал комплекс цифровой связи с ИИ для самолетов пятого поколения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для самолетов пятого поколения. Он повысит качество передачи информации между летательными аппаратами и наземными комплексами, сообщили в госкорпорации.

Разработанный специалистами НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Отмечается, что использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехозащищенность и разведзащищенность связи.

Также новое оборудование обеспечивает достоверность передачи данных за счет использования технологий ИИ, помехоустойчивого кодирования, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам и увеличения дальности устойчивой связи.

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Патент на изобретение представили на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023». «Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111», — приводит госкорпорация слова генерального директора НПП «Полет» Алексея Комякова.

В августе 2022 года в «Росэлектронике» сообщили, что перспективный однодвигательный самолет Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В июле того же года стало известно, что в России начнут испытания модернизированного комплекса связи для Су-57 в составе самолета.

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Даниил Иринин
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