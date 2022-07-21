«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57

«Ростех» начнет испытания модернизированного комплекса связи для истребителя Су-57 осенью

В России начнут испытания модернизированного комплекса связи для истребителя пятого поколения Су-57 осенью. Новое оборудование испытают в составе самолета. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Опытные образцы модернизированного комплекса связи находятся в стадии изготовления, на середину осени планируется проведение их испытаний, в том числе и в составе самолета Су-57», — уточнили в организации.

Над модернизацией комплекса связи работают специалисты научно-производственного предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Ранее в июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2022 году завершатся государственные испытания ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальностей для Су-57.

В июне издание Military Watch отметило, что Су-57 получил шесть радаров, которые позволяют одновременно отслеживать до 60 целей.