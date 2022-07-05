Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Шойгу рассказал о новых ракетах для Су-57

Шойгу: в 2022 году завершатся госиспытания ракет класса «воздух-воздух» для Су-57

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В текущем году завершатся государственные испытания ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальностей для истребителей пятого поколения Су-57. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу передает ТАСС.

По его словам, новые ракеты позволят истребителям Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, изготовленные с использованием стелс-технологии. «В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — сказал министр.

В июне американский журнал Military Watch написал, что Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе перспективными истребителями шестого поколения.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В том же месяце Military Watch заметило, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

В том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о применении Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
Госдума приняла закон о реформе Пенсионного фонда
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Вероятность резкого падения цен на нефть оценили
Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания
Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.