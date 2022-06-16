Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили применение Су-57 в ходе спецоперации

В США оценили возможности Су-57 для подавления ПВО в ходе спецоперации

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). В США оценили применение самолета в ходе СВО. Малозаметность Су-57 затрудняют его обнаружение, пишет Military Watch.

«Су-57 хорошо оптимизирован для задач подавления противовоздушной обороны, а его возможности скрытности и лазерной защиты затрудняют наведение на цель с помощью радара и управляемого оружия, соответственно», — пишет издание.

Отмечается, что эффективная площадь рассеяния Су-57 «относительно велика» для истребителя пятого поколения, но другие возможности самолета компенсируют это. Истребитель получил несколько радиолокационных станций, которые работают в разных диапазонах, отслеживая до 60 целей.

Материалы по теме:
Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкаяРоссия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Также самолет получил системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут подавлять современные системы ПВО. Су-57 несет способный ослеплять наземные РЛС комплекс РЭБ «Гималаи».

Су-57 могут наносить удар, находясь за пределами прямой видимости украинских систем ПВО. Как отмечает издание, если самолеты попадут в зону досягаемости систем С-300, которые являются самыми дальнобойными системами Украины, вероятность поражения Су-57 останется низкой.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России применили звено Су-57 для уничтожения средств ПВО Украины. Самолеты объединили в единую информационную сеть.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.