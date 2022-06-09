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Звено Су-57 объединили в единую информационную сеть для спецоперации на Украине

РИА Новости: ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции на Украине применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что самолеты провели операцию по выявлению и поражению систем ПВО Украины. При этом они были связаны в едином информационном пространстве за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.

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По словам источника, работа боевых машин в сети повышает эффективность выявления и поражение целей. Также в ходе применения была подтверждена низкая радиолокационная заметность Су-57.

Официального подтверждения данной информации нет.

Боевая обкатка

20 мая источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о применении Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, эти истребители появились на Украине «уже через две-три недели после начала спецоперации». Он указал, что самолеты «работают вне зоны активного поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника, применяя ракетное вооружение».

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Это не первое боевое применение Су-57. Еще в 2019 году эти истребители прошли испытания в Сирии. Тогда начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов отчитался, что все запланированные задачи, поставленные перед новой машиной, были успешно выполнены. В частности, они отработали боевое применение перспективных оперативно-тактических крылатых ракет, предположительно, Х-59МК2 «Овод».

Точное число Су-57 в ВКС неизвестно

Первый серийный Су-57 был передан ВКС России 25 декабря 2020 года. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

В марте 2022 года стало известно, что еще два Су-57 были переданы ВКС РФ с начала года. Оба самолета перелетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода в летные центры ВКС. Один — в Ахтубинск, второй — в Липецк. Тогда считалось, что у ВКС лишь три таких истребителя.

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К 2028 году войска должны получить 76 единиц Су-57. Впрочем, относительно малое число истребителей планируется компенсировать ударными дронами. Например, 28 мая сообщалось, что российский тяжелый беспилотник С-70Б «Охотник» научили применять вооружение истребителя Су-57. Дрон, уже являющийся ведомым для новейшего истребителя, выполнил в ходе испытаний стрельбу по наземным целям, при этом мишени нужно было поразить ракетами класса «воздух-поверхность» нескольких типов из состава вооружения истребителя пятого поколения. Результаты тестов показали, что дрон может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях.

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Марина Совина
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