В России запланировали увеличить объемы поставок Су-57

Мишустин рассказал о планах увеличить объемы поставок истребителей Су-57 ВС России

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Вооруженные силы (ВС) России планируют увеличить. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии, передает ТАСС.

«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал он.

Премьер отметил, что одним из главных направлений работы совета является контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа. Мишустин подчеркнул, что в конце июня Минобороны передали очередную партию истребителей Су-35С. «Уже изготавливаются следующие машины», — добавил он.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина изготовил и передал Минобороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

В том же месяце первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.