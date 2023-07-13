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12:58, 13 июля 2023Наука и техника

Минобороны России передали партию Су-35С

«Ростех»: Минобороны России передали вторую за год партию истребителей Су-35С
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России вторую за год партию новых многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиационную технику в рамках гособоронзаказа в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, обеспечивая потребности ВКС России в современных авиационных комплексах», — приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Отмечается, что истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы.

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Ранее в июле первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд специальной военной операции.

В июне стало известно, что Воздушно-космическим силам России передали новую партию истребителей Су-35С.

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    Даниил Иринин
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