Минобороны России передали партию Су-35С

«Ростех»: Минобороны России передали вторую за год партию истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России вторую за год партию новых многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиационную технику в рамках гособоронзаказа в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, обеспечивая потребности ВКС России в современных авиационных комплексах», — приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Отмечается, что истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы.

Ранее в июле первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд специальной военной операции.

В июне стало известно, что Воздушно-космическим силам России передали новую партию истребителей Су-35С.