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12:02, 13 октября 2023Мир

Судна с украинским и российским зерном столкнулись у берегов Турции

В Мраморном море столкнулись сухогрузы, перевозившие зерно из России и с Украины

Фото: Erdem Sahin / ТАСС

В Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозившие зерно из России и с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в береговой охране Турции.

Судно Asomatos под флагом Панамы с российским зерном шло из порта Кавказ в Израиль, сухогруз Haje Halimeh под флагом Коморских островов перевозил украинскую пшеницу из порта Измаил в Испанию.

Столкновение произошло у острова Мармара. Пострадавших не зафиксировано, однако Haje Halimeh, судя по фотографии, получил повреждения борта у кормы. Причина ЧП не называется.

В сентябре сухогруз, следовавший под флагом Гонконга из России в Малайзию, столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула.

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    Антон Похиляк
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