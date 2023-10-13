Судна с украинским и российским зерном столкнулись у берегов Турции

В Мраморном море столкнулись сухогрузы, перевозившие зерно из России и с Украины

В Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозившие зерно из России и с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в береговой охране Турции.

Судно Asomatos под флагом Панамы с российским зерном шло из порта Кавказ в Израиль, сухогруз Haje Halimeh под флагом Коморских островов перевозил украинскую пшеницу из порта Измаил в Испанию.

Столкновение произошло у острова Мармара. Пострадавших не зафиксировано, однако Haje Halimeh, судя по фотографии, получил повреждения борта у кормы. Причина ЧП не называется.

В сентябре сухогруз, следовавший под флагом Гонконга из России в Малайзию, столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула.