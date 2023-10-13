ЦАХАЛ опубликовал видео авиаудара по дому «брата главы ХАМАС»

ЦАХАЛ опубликовал видео авиаудара, предположительно, по дому брата главы ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня в результате авиаудара убила брата лидера палестинской группировки ХАМАС. Обнародованное видео, где якобы запечатлен этот момент, опубликовал Daily Mail.

ЦАХАЛ пояснил, что нанес удары по пяти жилым домам в секторе Газа, которые, по утверждению армии, использовали боевики ХАМАС.

По информации военных, одно из зданий занимал брат главы ХАМАС Яхьи Синвара — Мухаммад Синвар. Предполагается, что во время удара он находился в доме. ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором якобы запечатлен этот момент.

На кадрах видно, что дом находится в перекрестии прицела, затем наносится удар, и дым с обломками разлетаются во всех направлениях. Таким же атакам подверглись еще несколько зданий.

Ранее военнослужащие ЦАХАЛ призвали гражданских лиц покинуть сектор Газа или перебраться в его южную часть.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.