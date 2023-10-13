Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа

Reuters: Израиль призвал более миллиона палестинцев покинуть сектор Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали гражданских покинуть сектор Газа или перебраться в его южную часть. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сейчас настало время войны», — цитирует агенство израильского министра обороны Йоава Галланта. Отмечается, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию и уже сосредоточил танковые подразделения на границе с Газой, в которой на данный момент проживает более миллиона мирных палестинцев.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.