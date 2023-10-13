В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

В ГПК Белоруссии заявили о найденном на границе с Польшей трупе беженца из Ирана

Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей труп беженца из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

В ведомстве заявили, что в четверг пограничный наряд обнаружил возле польской границы двух иностранных граждан, один из которых оказался мертв. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть и оказала необходимую помощь другому мужчине.

В ходе опроса второй мигрант рассказал, что вместе со своим другом он был задержан польскими силовиками, которые в ответ на просьбы о помощи избили их и держали без еды и воды на холоде. По словам мужчины, спустя некоторое время военнослужащие привезли их к границе с Белоруссией и под угрозой физической расправы заставили его перетащить тело мертвого товарища через калитку для животных на территорию соседней республики.

В начале сентября Пограничная стража Польши сообщала о группе мигрантов на белорусско-польском кордоне, пытавшихся разрушить забор на границе. Отмечалось, что они были настроены агрессивно и бросали в пограничников камни, кирпичи и ветки.