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14:55, 13 октября 2023Россия

В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы

Депутат Госдумы Кузнецова заявила, что россиянки должны рожать в 20 лет
Анна Кузнецова

Анна Кузнецова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Женщины в России должны рожать в возрасте 20 лет, то есть всего через два года после окончания россиянкой школы. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая курирует в парламенте комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов. Заявление парламентария приводится в Telegram-канале «Дума ТВ».

По словам Кузнецовой, благодаря родам в 20 лет россиянки смогут в итоге иметь по четыре ребенка и тем самым посодействуют нацпроекту «Демография».

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трех, четырех и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент», — заявила депутат.

При окончании школы в 18 лет, к 20 годам россиянки уже могут учиться на втором курсе университета. Как совмещать материнство и высшее образование, Кузнецова не уточнила.

Ранее сообщалось, что российские власти вместе с экспертными группами задумались о стимулировании рождаемости, поддержке молодых студенческих семей, помощи работающим родителям и снижении числа абортов в стране.

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    Марк Леонов
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