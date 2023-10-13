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15:36, 13 октября 2023Мир

В «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля

Замглава «Хезболлы» Касем: у призывов оставаться в стороне нет никакого эффекта
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hasan Sarbakhshian / АР

Призывы оставаться в стороне от конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не остановят «Хезболлу», организация полностью готова внести свой вклад в боевые действия. Об этом заявил замглава группировки Наим Касем, сообщает Reuters.

«Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников Организации Объединенных Наций, прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта», — сказал он сторонникам движения, собравшимся в Бейруте.

«Хезболла прекрасно знает свои обязанности. Мы полностью готовы», — уточнил Касем.

Ранее стало известно, что американская разведка еще в феврале этого года сочла конфликт между Израилем и «Хезболлой» маловероятным. В США считают, что противники заняли позицию «взаимного сдерживания» после заключения соглашения о спорных морских границах в октябре 2022 года.

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    Дарья Балацкая
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