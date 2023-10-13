В Казахстане выступили против экономических санкций

Токаев: санкции негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств

Казахстан выступает против применения экономических санкций, которые негативно влияют на глобальную торговлю и благополучие стран. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев высказался на заседании Совета глав государств — участников СНГ в киргизском Бишкеке, передает РИА Новости.

Он также обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия, указав при этом на усиление волатильности в мировой экономике.

Ранее сообщалось, что в заседании Совета глав стран СНГ принимают участие президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Во время мероприятия они намерены, в частности, обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, безопасности и экологии.