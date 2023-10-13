В Кремле заявили о зараженной «бациллой Украины» Молдавии

Песков: Молдавия заразилась «бациллой Украины» по номинальному членству в СНГ

Молдавия подхватила «бациллу Украины» по номильному членству в Содружестве независимых государств (СНГ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он рассказал, что СНГ заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии в содружестве. Но сейчас появилось несколько номинальных членов, которые лишь декларируют свое участие.

«Молдова почему-то считает, что это противоречит ее интересам, почему-то Молдова переняла на себя бациллу Украины "или-или". Разумный человек делает "и-и", а они — "или-или», — посетовал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что с членством Украины «понятная история».

Ранее на саммите лидеров СНГ в Бишкеке были подписаны 16 документов в рамках содружества государств. Часть из них касаются защиты русского языка.