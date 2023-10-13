В ЖК «Отрада» в Москве пьяный водитель гоночного авто протаранил 10 машин

В Москве ЖК «Отрада» пьяный водитель за рулем гоночного Mitsubishi протаранил десять автомобилей, которые стояли на стоянке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, сначала водитель врезался в автомобили, а затем влетел на скорости в столб. Охранники жилого комплекса вызвали сотрудников правоохранительных органов, личность водителя устанавливается.

Пока неизвестно, зачем мужчина протаранил 10 авто. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее в Москве водитель Mercedes протаранил пять автомобилей, которые стояли на парковке. На кадрах с места ДТП видно, что у автомобиля Mercedes разбито переднее стекло и поврежден бампер. Он припаркован на одной из улиц столицы, а рядом с машиной стоит грузовой автомобиль — у него вмятины на кузове.