В российском городе автомобилист протаранил автобусную остановку
В Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Источник агентства пояснил, что все произошло в российском городе на проспекте Строителей. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
В главном управлении МВД по Алтайскому краю позже рассказали, что одного человека спасти не удалось. На месте происшествия работает несколько экипажей ДПС.
Удалось установить, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу с различными травмами. Госавтоинспекция проводила проверку по данному факту.