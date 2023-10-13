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14:46, 13 октября 2023Россия

В российском городе автомобилист протаранил автобусную остановку

В Барнауле легковушка протаранила автобусную остановку, есть пострадавшие

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Барнауле Алтайского края водитель легковушки протаранил автобусную остановку. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник агентства пояснил, что все произошло в российском городе на проспекте Строителей. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В главном управлении МВД по Алтайскому краю позже рассказали, что одного человека спасти не удалось. На месте происшествия работает несколько экипажей ДПС.

Удалось установить, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми. В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу с различными травмами. Госавтоинспекция проводила проверку по данному факту.

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    Анна Щербакова
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