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21:47, 13 октября 2023Россия

В Совфеде обвинили Запад во вмешательстве в российские выборы

Сенатор Афанасьева: Запад вмешивается в выборы президента России с помощью ПАСЕ

Фото: Stringer / Reuters

Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, что подтверждает резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила российский сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале.

По ее словам, западные страны начали предпринимать попытки вмешательства в предстоящие президентские выборы. «13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока"», — напомнила политик.

Кроме того, добавила она, в документе ПАСЕ открыто призывает западные страны к подрыву российского конституционного порядка и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране под видом восстановления демократии. «Резолюция является вызывающе грубой попыткой вмешательства во внутренние дела России», — подчеркнула Афанасьева. Она также пообещала, что любые попытки иностранных государств повлиять на внутренние политические процессы будут жестко пресечены.

Ранее председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод сообщил о планах провести большую работу по подготовке наблюдателей и электоральных экспертов в регионах к предстоящим выборам президента России. По его словам, они станут серьезной силой в борьбе с зарубежным вмешательством, которое, как утверждает правозащитник, будет только нарастать.

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    Марина Совина
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